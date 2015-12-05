"Газпром" більше не даватиме Україні знижки на газ – Новак

"Газпром" не має наміру давати знижку на газ Україні, газ буде продаватися за ринковими цінами, заявив голова Міненерго РФ Олександр Новак в інтерв'ю одному з російських телеканалів, передає Прайм.

Голова відомства підкреслив, що ціни на газ для України будуть формуватися на рівні цін для суміжних країн, наприклад, Польщі.

За словами Новака, Росія продовжить взаємодію з Україною щодо газу в рамках діючих договорів, надійність поставок в Європу не можна піддавати сумніву.

"Ми живемо в межах тих контрактів, які були підписані. Вважаю, що в рамках дії тих контрактів потрібно продовжувати взаємодію, осільки ми є надійним постачальником газу для європейських споживачів. Ні в якому разі нам не можна ставити під сумнів надійність поставок з Росії європейським споживачам", — сказав Новак.

У «зимовому газовому пакеті», який Україна, РФ і ЄС парафували 25 вересня, обумовлена закупівля "Нафтогазом України" у "Газпрому" 2 млрд куб. газу на кредитні 500 млн доларів, залучених з допомогою Єврокомісії. Україна в рамках "зимового пакету" відновила закупівлі російського газу 12 жовтня, але 25 листопада знову припинила їх. За цей період "Нафтогаз" сумарно перерахував "Газпрому" 542 млн доларів передоплати за газ, ця сума відповідає обсягу в 2,383 млрд куб. газу.

«Зимовий газовий пакет» передбачає надання Росією знижки до контрактної ціни газу для України до рівня цін в суміжних з нею країнах ЄС. Знижка надається постановою уряду РФ шляхом зменшення мита.

Читайте також"Нафтогаз" хоче отримати знижку на російський газ у першому кварталі 2016 року – голова "Газпрому"

Як повідомляв УНІАН, Україна, яка відмовилася наприкінці листопада від закупівель російського газу, в грудні різко скоротила імпорт газу з ЄС і збільшила його відбір з підземних сховищ.

Середня митна вартість імпортованого в Україну газу в листопаді 2015 року становила 229,69 дол., або 5265,35 грн за тисячу кубометрів.

4 грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна розраховує провести поточний опалювальний період з наявними запасами газу – без додаткових закупівель палива в Росії.