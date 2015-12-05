Енергоміст з Росії до Криму перегрівся: постачання електрики скоротилося в два рази

Перетік електроенергії енергомостом в окупований Крим зменшився у суботу на кілька годин більше ніж у два рази – до 89 МВт – через аварію, повідомив начальник кримського управління МНС Росії Сергій Шахов, передають «Крим.Реалії».

«Станом на 18:00 годин сумарна генерація становила 718 мегават. Перетік «Краснодар – Крим» склало 89 мегават. Проводяться аварійні роботи, вони повинні були закінчити їх десь в 20:00 – 21.00 й обіцяли дати 285 мегават», – сказав Шахов на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації в Криму.

За його даними, зменшення перетоку сталося через перегрів на лінії.

Так званий міністр енергетики російського уряду Криму Світлана Бородуліна заявила, що ремонт закінчили о 18:07.

22 листопада через підрив електроопор в Херсонській області в анексований Росією Крим перестала надходити електроенергія з материкової частини України. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.

Президент Росії Володимир Путін, який прибув увечері в середу, 2 грудня, до Криму, взяв участь у церемонії запуску першої нитки енергомосту з Кубані в Крим.

МЗС України висловив Росії протест щодо цього візиту Путіна на півострів, вкотре наголосивши, що це тимчасово окупована територія України.