В окупованому Криму готуються до аварій після запуску другої черги енергомосту

Про це повідомляють Крим.Реалії.

«Вся конфігурація енергосистеми Криму будувалася і розвивалася за принципом, що електроенергія подається з півночі, зараз ми запустили першу нитку зі сходу. Те, що у Віктора Тарасовича (Віктор Плакіда, голова «Крименерго» ) були дві передаварійні ситуації, я вам можу зі своїм досвідом заявити, що це просто диво. Коли підуть наступні 230 мегават, я буду наполягати на тому, щоб у нього була максимальна мобілізація всіх бригад, щоб ви на попередження працювали: де що почало збиватися, де що почало іскритися... У нас можуть бути аварії, я налаштована скептично. Коли я їхала з Москви, мені говорили, що в Криму 90-ті (роки – ред.). Хлопці, у вас прекрасні 70-ті», – сказала Бородуліна на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації в Криму 5 грудня.

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22 листопада через підрив електроопор у Херсонській області в анексований Росією Крим перестала надходити електроенергія з материкової частини України. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.

Президент Росії Володимир Путін, який прибув увечері в середу, 2 грудня, до Криму, взяв участь у церемонії запуску першої нитки енергомосту з Кубані в Крим.

МЗС України висловив Росії протест щодо цього візиту Путіна на півострів, вкотре наголосивши, що це тимчасово окупована територія України.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що друга черга енергомосту на 200 мегават може бути введена до 20 грудня, «а можливо, і раніше».