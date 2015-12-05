Росія не буде відключати Україні газ у відповідь на енергоблокаду Криму - Міненерго РФ

Росія ні в якому разі не буде відключати Україні газ. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак в інтерв'ю одному з російських телеканалів, передає РБК.

Він пояснив, що Росія не буде цього робити, оскільки не має наміру піддавати ризикам транзит газу до Європи. Міністр нагадав, що сьогодні постачання газу до України врегульовані тим протоколом, який був підписаний в жовтні цього року на півріччя.

«Ми живемо в межах тих контрактів, які підписані на період до кінця 2019 року і щодо поставок газу, і транзиту газу. Вважаю, що в рамках цих контрактів нам потрібно продовжувати цю взаємодію, тому що ми все-таки є надійним постачальником газу для європейських споживачів», — сказав він, зазначивши, що «ця надійність підтверджена багатьма десятиліттями роботи".

Він також відкинув ймовірність того, що Москва може перекрити газ Україні у відповідь на підрив ЛЕП для Криму.

«У жодному разі нам не можна ставити під сумнів надійність і гарантованість наших поставок для наших європейських споживачів у першу чергу», — пояснив Новак.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відмовилася від закупівель російського газу до кінця року.

4 грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна розраховує провести поточний опалювальний період з наявними запасами газу – без додаткових закупівель палива в Росії.