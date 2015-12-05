"Турецький потік" зупинила не Росія, а Туреччина - Ердоган

Конфлікт Туреччини з Росією через збитого літака Су-24 над Сирією не вплине на спільні енергетичні проекти, повідомляє Росбалт з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана.

"Наразі немає жодних ознак, що проблеми з Росією вплинуть на такі проекти, як постачання природного газу і будівництво атомної електростанції", – сказав Ердоган у своїй промові перед турецькими підприємцями.

Він заперечує ствердження російських представників стосовно того, що Москва призупинила переговори з Туреччиною про запланований проект "Турецький потік".

"Не вірте помилковим повідомленнями преси, що Росія призупинила "Турецький потік". Якраз навпаки. Це проект, який ми відклали, тому що наші вимоги не виконані", – зазначив він.

Також Ердоган підкреслив, що Туреччина не розвалиться через те, що її імпорт впаде на мільярд.

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"Ми знайдемо інші джерела за іншими дверима, підкреслив він. Туреччина має намір купувати додатковий природний газ у Катару та Азербайджану в тому випадку, якщо російські поставки знизяться", - сказав президент Ердоган.

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