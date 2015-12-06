Шторм залишив без світла близько 9 тисяч будинків в Естонії

Близько 9 тисяч будинків в Естонії, як і раніше залишаються без світла після штормового вітру, який вирував всю ніч та продовжився у суботу

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на підприємство Elektrilevi, що обслуговує розподільчі електромережі.

"Найбільше аварійних викликів було в Західній Естонії, на островах Сааремі та Хийумаа, а також в Пярну. На Хійумаа вітер зірвав з одного будинку половину даху, який впав на автомобіль. У порту Рохукюла рівень води піднявся так високо, що припарковані там автомобілі опинилися під водою. В Хаапсалу морська вода потрапила на парковку СПА-комплексу Fra Mare Thalasso, в Пярну тимчасово через воду був перекритий приморський бульвар", - йдеться в повідомленні.

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За даними естонських синоптиків, цієї вночі південно-західний вітер всередині материка посилиться до 18 метрів на секунду, на узбережжі — до 25 метрів в секунду, і на островах — до 28 метрів на секунду. В неділю очікується подальше посилення вітру.