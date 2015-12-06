Світ має готуватися до епохи після вуглеводневого палива - Олланд

Світова економіка має розпочинати зміну виробничих моделей та переходити від вуглеводневих джерел енергії на поновлювані, заявив президент Франції Франсуа Олланд на кліматичній конференції ООН, повідомляють РИА Новости.

"Нам вже сьогодні треба повністю змінювати наші виробничі моделі та готуватися до переходу до світу після вуглеводневої епохи. Це вже почали робити деякі уряди, а також Євросоюз, який запустив вуглецевий ринок", — сказав Олланд.

За його словами, майбутні кілька днів будуть вирішальними для нової угоди, в проекті якої ще залишилися складні та спірні моменти.

"Ми вважаємо, що жодне з цих питань не зможе стати перешкодою для того, щоб ми знайшли рішення. Ми вже пройшли більшу частину шляху, нам залишилося ще трохи", — зазначив Олланд.

Раніше представники 195 країн, що беруть участь у конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP21), підготували документ, який послужить базою для Паризького договору. Тепер документ передано для обговорення на міністерському рівні, яке розпочнеться наступного тижня. Очікується, що вже в понеділок міністри почнуть роботу над документом.

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Двадцять перша конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату проходить в Парижі з 30 листопада по 11 грудня. В грудні 2014 року в Лімі на 20-й конференції представники 196 країн-учасників РКЗК ООН затвердили текст угоди, яка має стати основою для Паризького договору. Він може бути підписаний в ході COP21 та, як очікується, до 2020 року змінить Кіотський протокол.

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