Перетік по енергомосту з Росії в окупований Крим знизиться уп'ятеро
19:42, 06 грудня 2015Енергетика
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Перетік по енергомосту з Краснодарського краю Росії в окупований нею Крим знизиться цієї ночі майже уп'ятеро - до 45 МВт.
REUTERS
Про це повідомив глава управління так званого МНС в анексованому Криму Сергій Шахов. «За оперативними даними, в нічний час очікується зниження перетікання по енергомосту Краснодар-Крим до 45 Мвт з технічних причин», - сказав він, передає ТАСС.
Читайте такожЧубаров: учасники блокади дозволять частково відновити електропостачання КримуРаніше повідомлялося, що 3 грудня окупований Крим почав отримувати електроенергію з Росії. Зазначалося, що спочатку підводний кабель буде поставляти не більше 200 МВт потужності.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади дозволять частково відновити електропостачання Криму.
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