Перетік по енергомосту з Росії в окупований Крим знизиться уп'ятеро

Про це повідомив глава управління так званого МНС в анексованому Криму Сергій Шахов. «За оперативними даними, в нічний час очікується зниження перетікання по енергомосту Краснодар-Крим до 45 Мвт з технічних причин», - сказав він, передає ТАСС.

Читайте такожЧубаров: учасники блокади дозволять частково відновити електропостачання КримуРаніше повідомлялося, що 3 грудня окупований Крим почав отримувати електроенергію з Росії. Зазначалося, що спочатку підводний кабель буде поставляти не більше 200 МВт потужності.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади дозволять частково відновити електропостачання Криму.