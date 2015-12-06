Аварійне постачання електроенергії до Криму однією ЛЕП буде відновлено найближчим часом – Порошенко

Про це президент Петро Порошенко повідомив сьогодні в інтерв'ю українським телеканалам. «Щодо постачання електроенергії (в Крим – УНІАН) - відбулася відповідна аварія, були проведені ремонтні роботи», - нагадав він.

Читайте такожПеретік по енергомосту з Росії в окупований Крим знизиться уп'ятероТакож Порошенко зазначив, що внаслідок аварії спостерігались серйозні труднощі із енергозабезпеченням декількох районів на півдні України, зокрема, у Херсонській та Миколаївській областях.

«Аварійне постачання по одній нитці (ЛЕП - УНІАН) буде відновлено найближчим часом, до речі, при проведенні консультацій із кримськими татарами», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори ще двох ліній електропередач.

24 листопада учасники блокади Криму заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей розпочалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.

Сьогодні, 6 грудня, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади Криму вирішили дозволити частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ «Каховка-Титан».