В Україну вже завезли майже 170 тисяч тонн вугілля з ПАР - Міненерго

Про це сьогодні повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості України на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора ввечері в український порт "Південний" зайшов суховантажний корабель Bulk China з 168 тис. тонн антрацитного вугілля.

Це вже третій корабель, що прибуває до України в рамках контрактів, підготовлених на доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина щодо диверсифікації постачання антрациту», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожЗапаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС за тиждень знизилися на 9%

Корабель уже почали розвантажувати, і цього тижня перші вагони з вугіллям будуть відправлені на Трипільську ТЕС.

Контроль якості здійснює міжнародна компанія SGS, яка вже відібрала проби в порту призначення, додали у Міненерго.

Наступний вантаж антрациту до України очікується 12 грудня, ще два кораблі прибудуть в січні 2016 року.

Вчора ввечері в український порт "Південний" зайшов суховантажний корабель Bulk China з 168 тис. тон антрацитного вугілл... Posted by Міністерство енергетики та вугільної промисловості України on Sunday, December 6, 2015

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики Демчишин раніше відзначав, що існуючих запасів вугілля, сформованих на складах і на теплоелектростанціях України, вистачить приблизно на місяць стабільної роботи енергооб'єктів.

Читайте такожПоставки вугілля з зони АТО відновляться після включення однієї з ЛЕП в Крим - Демчишин

4 грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що на кінець року дефіцит вугілля в Україні становить 1,5 млн тонн.

Разом з тим, за даними Міненерго, у грудні Україна очікує на поставку 250 тис. тонн вугілля з ПАР.

Україна почала імпорт антрацитового вугілля в 2014 році, оскільки українські шахти, які видобувають це вугілля, опинились на тимчасово окупованій території.