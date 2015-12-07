Рішення ОПЕК знизило ціни на нафту до мінімумів року

Світові ціни на нафту в понеділок знижуються до мінімуму 2015 року, відіграючи повідомлення після засідання ОПЕК, на якому не було прийнято рішення щодо зміни квоти на видобуток нафти, свідчать дані торгів.

Станом на ранок вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,17% - до 42,72 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,99% - до 39,58 долара за барель, пише Прайм.

У п'ятницю у Відні пройшла чергова зустріч ОПЕК. Незважаючи на низькі ціни і надлишок сировини на ринку, організація не прийняла рішення щодо зміни квоти на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день, і при цьому вирішила залишити рівень фактичного видобутку, який перевищує квоту на 1,5 мільйона барелів.

Офіційно квота з 2011 року становить 30 мільйонів барелів на день, проте організація регулярно її перевищує. Як пояснював міністр Нігерії з нафтових ресурсів Еммануель Ібе Качикву, зараз рівень видобутку нафти країнами ОПЕК становить 31,5 мільйона барелів на день.

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Це погіршує ситуацію з надлишком нафти на ринку. Видобуток нафти в даний час перевищує попит приблизно на 0,5-2 мільйони барелів на день, що і призвело до більш ніж 60% падіння цін з 2014 року, пише агентство Рейтер.

Аналітики вважають, що вартість нафти може впасти ще сильніше. Зокрема, Goldman Sachs не виключає падіння цін до 20 доларів за барель, зазначає агентство.