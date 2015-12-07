"Укренерго" поки не завершила роботи з відновлення ЛЕП до Криму - Демчишин
11:14, 07 грудня 2015Енергетика
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За його словами, на сьогодні мова йде про відновлення роботи лінії електропередач «Каховська - Титан».
REUTERS
Держкомпанія «Укренерго» поки не завершила відновлювальні роботи на лініях електропередач, що здійснюють енергопостачання до анексованого Росією Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.
«На даний момент робота не зроблена, заземлення лінії не знято. А також ведуться переговори з учасниками блокади Криму», - сказав Демчишин.
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За його словами, на сьогодні мова йде про відновлення роботи лінії електропередач «Каховська - Титан».
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