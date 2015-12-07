Демчишин назвав ціну африканського вугілля

Держкомпанія «Центренерго», яка експлуатує в Україні три теплові електростанції, які відчувають гострий дефіцит антрациту через воєнну агресії Росії на Донбасі, закупила першу партію південно-африканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Позавчора вночі прийшло перше судно з південно-африканським вугіллям у порт. Якість вугілля підтверджено. Ціна вугілля доволі приваблива - 57 доларів за тонну в порту», - сказав Демчишин.

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Також міністр додав, що контракт «Центренерго» дозволяє збільшувати обсяги імпорту вугілля з ПАР необмежено.