Термін експлуатації другого енергоблоку Южно-Української АЕС продовжили на 10 років

«Сьогодні прийнято рішення щодо продовження терміну служби другого енергоблоку Южно-Української АЕС на 10 років, до 31 грудня 2025 року», - сказав Недашківський після прийняття позитивного рішення.

За його словами, станція має намір підключити до енергомережі блок №2 згідно з запланованим графіком - 17 грудня поточного року.

При цьому напередодні прийняття рішення президент «Енергоатома» зазначив, що компанія виконала всі необхідні заходи для безпечної роботи блоку №2 Южно-Української АЕС у понадпроектний термін. Зокрема, було виконано заміну устаткування, яке відпрацювало свій ресурс, проведено заходи з підвищення безпеки, в тому числі з урахуванням аварії на японській АЕС "Фукусіма", а також проведено ряд інших покращень.

«Крім того, згідно з чинним законодавством, було виконано всі необхідні процедурні заходи, включаючи громадські слухання, відповідні інспекційні обстеження і багато іншого», - додав Недашківський.

Він також зазначив, що незважаючи на те, що чинні нормативно-правові документи, які стосуються продовження терміну експлуатації блоків в Україні, не вимагають розробки звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище, «Енергоатом» сам виступив з ініціативою розробки такого звіту.

«Враховуючи ті дискусії, які зараз точаться в українському суспільстві, в тому числі і з екологічними організаціями про виконання умов конвенції ЕСПО, ми вирішили з власної ініціативи розробити два звіти оцінки впливу на навколишнє середовище з двох майданчиків – Южно-Української й Запорізької», - сказав глава «Енергоатома».

Він повідомив, що по Южно-Українській АЕС звіт готовий, і переданий у Міністерство екології та природних ресурсів для виконання державної експертизи.

«Зараз ми знаємо, що цю експертизу завершено, і за попередніми матеріалами цієї експертизи по всіх розділах дано позитивний висновок, але офіційного висновку від Мінекології поки що немає», - підкреслив Недашківський.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент держкомпанії «Енергоатом» Юрій Недашківський відзначав значну економічну перевагу продовження строків експлуатації існуючих енергоблоків АЕС порівняно з будівництвом нових. За його словами, для робіт з продовження термінів експлуатації необхідно направити на модернізацію блоку близько 300 млн дол., тоді як будівництво нового обходиться в 6-7 млрд євро.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС – основа Южно-Українського енергетичного комплексу, який розташований у Миколаївській області і забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 млн осіб. До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ДАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва більш як 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.