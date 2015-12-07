Яценюк просить ЄС заблокувати "антиєвропейський і антиукраїнський" Північний потік-2

Україна запропонувала європейським партнерам у рамках ведення єдиної енергетичної політики провести жорстку експертизу проекту будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» і заблокувати цей проект, оскільки він є антиєвропейським і антиукраїнським. Про це в ході прес-конференції в Брюсселі сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожЄврокомісія підтвердила отримання листа від 10 країн ЄС з критикою "Північного потоку-2"

«Наша компанія «Нафтогаз України» оперує найбільшими газотранспортними потужностями, які в принципі є в Європі. Саме тому ми звертаємося до наших європейських партнерів з тим, щоб проект «Північний потік – 2» пройшов жорстку інспекцію, і ми вважаємо, що цей проект повинен бути заблокований, оскільки він не відповідає інтересам ні ЄС, ні України. Він позбавляє не тільки Україну, Словаччину і Польщу мільярдних доходів, а також позбавляє ЄС реальної конкуренції на енергетичному ринку та збільшує монополію російського «Газпрому». Ми впевнені, що наші європейські партнери розглядатимуть будь-які енергетичні проекти виключно з точки зору Третього енергетичного пакету», – сказав Яценюк.