ЄС перевірить проект "Північний потік-2" на відповідність європейському законодавству

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоханнес Хан запевняє, що проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" буде ретельно перевірено на відповідність європейському законодавству.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Хан сказав сьогодні у Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

"Ми дамо ретельну оцінку відповідним інфраструктурним проектам", - підкреслив він, обговорюючи це питання.

За словами Хана, для Європи "важливо підтримувати конкуренцію". "Але ми також маємо поважати фінансових інвесторів та європейські закони", - підкреслив єврокомісар.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк поінформував, що Україна запропонувала європейським партнерам в рамках ведення єдиної енергетичної політики провести жорстку експертизу проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" і заблокувати цей проект, оскільки він є антиєвропейським і антиукраїнським.

Група європейських компаній у вересні цього року підписала угоду з російським "Газпромом" про розширення мережі трубопроводів "Північний потік" (Nord Stream), прокладених по дну Балтійського моря в обхід України до Німеччини.

26 листопада уряду 10 європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Документ підписали глави урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і закликали до широкого обговорення "Північного потоку-2" на саміті ЄС у грудні.