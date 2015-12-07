Запаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС протягом трьох днів знизилися на 7%

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 4 по 7 грудня знизилися на 6,9% – до 731,3 тисячі тонн з 785,3 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС протягом трьої днів знизилися на 2% - до 1,890 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні та вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів для стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що наявних запасів вугілля, сформованих на складах і на теплоелектростанціях України, вистачить приблизно на місяць стабільної роботи енергооб'єктів, і надалі питання з постачанням вугілля вимагає нових рішень. За інформацією міністра, в грудні Україна отримає 250 тисяч тонн вугілля з ПАР, а до кінця року загальний запас вугілля має бути не менше 1 мільйона тонн.

4 грудня стало відомо, що Яценюк доручив Міненерговугілля і НКРЭКУ вивчити питання використання для закупівлі дефіцитного вугілля коштів, накопичених держкомпанією "Укренерго" для закупівлі трансформаторів.