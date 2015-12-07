Словенська компанія візьме участь в аукціонах з експорту електроенергії з України

Держкомпанія "Укренерго" допустила словенську компанію Gen-I до аукціонів з доступу до міждержавних ліній електропередач для експорту електроенергії з України до ЄС.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Як повідомили УНІАН у Gen-I, компанія зацікавлена в експорті електроенергії з України до ЄС і вже зареєструвалася як учасник оптового ринку електроенергії України.

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Як повідомляв УНІАН, Україна протягом січня-листопада 2015 року експортувала електроенергію до країн Євросоюзу на 137,4 мільйона доларів.

Україна експортує електроенергію до Угорщини, Польщі та Словаччини.

Експортом української електроенергії займаються компанія ДТЕК Ріната Ахметова, "Донбасенерго", "Закарпаттяобленерго" та "ЕРУ Трейдинг".

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Довідка УНІАН. Словенська компанія GEN-I займається постачанням електроенергії і природного газу для кінцевих споживачів у Словенії, Хорватії, Австрії, Італії, Сербії, Боснії та Герцеговини, Албанії та Македонії.