Енергетична блокада Криму: Аксьонов вимагає від чиновників "не включати джакузі" заради економії

Про це повідомляє FlashCrimea.

«Домовилися, джакузі не включаємо», - заявив Аксьонов в ході засідання міжвідомчого штабу з ліквідації НС".

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20 листопада через підрив лінії електропередачі на територію окупованого Криму була повністю припинена подача електроенергії з України. Без світла у Криму залишилися 1,9 млн осіб.