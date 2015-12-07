Енергетична блокада Криму: Аксьонов вимагає від чиновників "не включати джакузі" заради економії

19:15, 07 грудня 2015
Енергетика
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Так званий глава Криму Сергій Аксьонов вимагає від чиновників не користуватися джакузі в цілях економії енергії в період надзвичайної ситуації на півострові.

REUTERS

Про це повідомляє FlashCrimea.

«Домовилися, джакузі не включаємо», - заявив Аксьонов в ході засідання міжвідомчого штабу з ліквідації НС".

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20 листопада через підрив лінії електропередачі на територію окупованого Криму була повністю припинена подача електроенергії з України. Без світла у Криму залишилися 1,9 млн осіб.

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