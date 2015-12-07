Дефіцит "Нафтогазу" наступного року буде зведений до нуля – Яресько

19:25, 07 грудня 2015
Енергетика
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Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також прогнозував, що 2016 року "Нафтогаз" може вийти на беззбитковість.

Фото УНИАН

Дефіцит бюджету основного державного енергохолдингу України НАК "Нафтогаз України" 2016 року буде зведений до нуля, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України.

"Ще рік тому дефіцит "Нафтогазу" становив 90 мільярдів гривень. У 2016 році він буде зведений до нуля. Думаю, це великий успіх", - цитує прес-служба міністра фінансів Наталія Яресько.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю телеканалам також прогнозував, що 2016 року "Нафтогаз" може вийти на беззбитковість. Поточний збиток держхолдингу, за словами Яценюка, складає лише 1 мільярд гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості затвердив ринкову вартість акцій найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України" в розмірі 160,45 мільярда гривень. В цілому Кабмін у 2015 році докапитализировал "Нафтогаз" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики на 29,7 мільярда гривень.

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В інтерв'ю УНІАН голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що з другого півріччя 2015 року компанія не отримує дотацій з державного бюджету, а питання держпідтримки на 2016 рік залежатиме від тарифів на газ для населення.

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