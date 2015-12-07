Дефіцит "Нафтогазу" наступного року буде зведений до нуля – Яресько

Дефіцит бюджету основного державного енергохолдингу України НАК "Нафтогаз України" 2016 року буде зведений до нуля, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України.

"Ще рік тому дефіцит "Нафтогазу" становив 90 мільярдів гривень. У 2016 році він буде зведений до нуля. Думаю, це великий успіх", - цитує прес-служба міністра фінансів Наталія Яресько.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю телеканалам також прогнозував, що 2016 року "Нафтогаз" може вийти на беззбитковість. Поточний збиток держхолдингу, за словами Яценюка, складає лише 1 мільярд гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості затвердив ринкову вартість акцій найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України" в розмірі 160,45 мільярда гривень. В цілому Кабмін у 2015 році докапитализировал "Нафтогаз" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики на 29,7 мільярда гривень.

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В інтерв'ю УНІАН голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що з другого півріччя 2015 року компанія не отримує дотацій з державного бюджету, а питання держпідтримки на 2016 рік залежатиме від тарифів на газ для населення.