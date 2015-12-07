Координатор про допуск до ЛЕП: ми не можемо залишитися без зовнішніх партнерів, а жителі Криму не повинні мучитися

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів координатор блокади Криму Ленур Іслямов.

"Ми допустили ремонтників за рішенням лідера Меджлісу. Зібрали всіх своїх активістів, пояснили, що відбувається в Києві, якому піддається тиску Мустафа Джемільов і Чубаров з боку наших зовнішніх партнерів. Було серйозний тиск, тому що ми, як активісти, провокуємо гуманітарну катастрофу в Криму. Наразі лінія працює. Ми не повинні були йти таким шляхом і не допускати того, щоб прості люди мучилися в Криму, тому що страждають також лікарні, дитячі садки тощо. Мустафа погодився, і ми включаємо одну гілку, яку вибрала сама влада, вони вибрали гілку "Титан", ми дали доступ до неї без наших вимог з приводу звільнення політв'язнів", - заявив Іслямов.

Читайте такожВ Україну вже завезли майже 170 тисяч тонн вугілля з ПАР - Міненерго

Також координатор блокади поскаржився на відсутність підтримки, назвавши блокаду "особистою ініціативою".

"Але ми не можемо залишитися без зовнішніх партнерів і друзів у Києві, тому що ми тоді стаємо між двох вогнів. І вся Україна до нас сюди не біжить. Ми надані самі по собі і волонтерам. Виходить, все, що ми тут робимо - це наша маленька особиста ініціатива", - підкреслив активіст.

Читайте такожРосія "стала на стежку війни" задовго до Революції Гідності, у Криму немає майбутнього в РФ - експерт

Він також повідомив, що активісти будуть вимагати негайного голосування парламентом законопроекту про енергетичну блокаду Криму.

"Сьогодні Рефат вніс до парламенту проект указу про повне припинення поставки електроенергії до Криму. Якщо завтра депутати не проголосують, ми почекаємо 15 днів і тоді будемо блокувати тих депутатів, які не будуть підтримувати цей указ", - заявив координатор блокади, зазначивши, що контракт на подачу електроенергії закінчиться 31 грудня.

Читайте такожЕксперт розповів про чотири сценарії повернення Криму

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори ще двох ліній електропередач.

24 листопада учасники блокади Криму заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач тільки за умови обрізання проводів в напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак така домовленість не була досягнута.

6 грудня голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади Криму вирішили дозволити частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ «Каховська-Титан».