Кабмін передав 100% акцій "Нафтогазу" в управління Мінекономрозвитку

Кабінет міністрів України в рамках проведення реформи управління Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Про це йдеться в постанові уряду №1002, опублікованому на сайті Кабміну.

Як наголошується в документі, прийнятий статут НАК, а також положення про Спостережну раду компанії почнуть діяти з 1 квітня 2017 року.

"Не допускається втручання та перешкоджання господарській діяльності з боку органів державної влади, політичних партій та громадських організацій, їх посадових осіб. Управління корпоративними правами (акціями, частками) юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є "Нафтогаз", компанія здійснює самостійно через свої уповноважені органи відповідно до статуту. Склад Наглядової ради компанії формують п'ять осіб, їх затверджує Міністерство економічного розвитку і торгівлі як акціонер компанії. Три члена Наглядової ради компанії повинні відповідати критеріям незалежності, визначеним законодавством та положенням про Спостережну раду компанії", - йдеться в урядовій постанові.

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Згідно з постановою, Міненерго має здійснити передачу акцій "Нафтогазу" в Мінекономрозвитку в 10-денний строк. А сам "Нафтогаз" має зареєструвати новий статут і прийняти до 1 квітня 2017 року пов'язані з ним документи.

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Як повідомляв УНІАН, новий статут Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" є основою реформи держхолдингу, узгодженої з одним із ключових кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи дасть можливість отримати 300 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР, які планується направити на закупівлю природного газу в ЄС. Кредит є револьверним – з можливістю поновлення.