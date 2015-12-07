Ціна нафти Brent впала до шестирічного мінімуму

У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість нафти марки Brent опустилася нижче 42 доларів за барель, повідомляє РБК.

"Так дешево нафту не коштувала з березня 2009 року. Падіння нафтових котирувань потягнуло за собою рубль", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в січні 2016 року впала на біржі ICE до позначки 41,83 долара за барель, що на 2,7% нижче рівня закриття попередніх торгів. Востаннє до цих значень (41,48 долара) ціна Brent опускалася 12 березня 2009 року.

Зниження цін на нафту - це реакція на те, що ОПЕК в п'ятницю не прийняла жодного рішення щодо квот на видобуток нафти, і фактичне визнання того, що організація не здатна вплинути на ціни, говорить аналітик Газпромбанку Олександр Назаров. Очевидно, що нинішнє падіння пов'язане із засіданням ОПЕК, погоджується аналітик Альфа-банку Олександр Корнілов.

"Якщо Brent проб'є позначку в 40 доларів, це буде катастрофічний сценарій для ринку нафти", - попереджає він.

Протягом найближчих кількох тижнів ціни на нафту залишаться під тиском: запаси не скорочуються, а попит не зростає.

"Очікування підйому ключової ставки ФРС США і відповідне зміцнення долара також впливають на ціни", — додає Назаров. Доки не зміняться фундаментальні показники на ринку нафти, підвищення цін чекати не варто. Відновлення цін, швидше за все, відбудеться ближче до другої половини 2016 року - у зв'язку зі зниженням загальносвітового видобутку та через збалансування попиту.

Читайте такожСаудівська Аравія значно знизила ціни на нафту для Європи

"Зниження нафтових котирувань призвело до ослаблення рубля. В ході торгів на Московській біржі курс долара сьогодні вперше з вересня 2015 року піднявся вище 69 рублів, досягнувши на максимумі позначки 69,175 рублів, що на 1,03 рублів вище рівня закриття попередніх торгів", - повідомляє видання.

Читайте такожДоходи Росії від експорту нафти впали майже вдвічі

Одночасно з цим курс євро до рубля наблизився до 75 рублів. На максимумі вартість євро досягла позначки 74,832 рубля, що приблизно на 75 копійок вище за рівень закриття торгів 4 грудня.