Ціни на нафту незначно зростають після вчорашнього обвалу

Світові ціни на нафту у вівторок коригуються вгору після падіння більш ніж на 5% напередодні на рішенні ОПЕК щодо збереження існуючої квоти на видобуток нафти, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:25 мск вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,54% - до 40,95 долара за барель. При цьому в понеділок вона опустилася нижче 41 долара за барель вперше з 23 лютого 2009 року. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,28% - до 37,76 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

ОПЕК на зустрічі в п'ятницю у Відні не прийняла рішення щодо зміни квоти на видобуток нафти, що становить 30 мільйонів барелів на день, при цьому вирішила зберегти рівень фактичного видобутку, який перевищує квоту на 1,5 мільйона барелів. Офіційно квота з 2011 року становить 30 мільйонів барелів на день, однак ОПЕК регулярно її перевищує.

Крім того, інвестори очікують підвищення базової ставки ФРС США в грудні. Очікування підштовхували американську валюту до зростання, що також негативно позначилося на динаміці цін сировинних товарів.

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З початку літа 2014 року до початку 2015 року ціни на нафту впали більш ніж удвічі — з 115 до 48,5 долара за барель марки Brent. Обвал цін минулого року посилило листопадове рішення країн ОПЕК зберегти квоту на видобуток. У поточному році котирування не піднімалися вище 67 доларів, а в середньому склали близько 55 доларів. В період з серпня по листопад середня ціна була набагато нижче 48 доларів за барель. При цьому прогнози на 2016 рік також залишаються песимістичними.

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