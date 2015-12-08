Ремонтники підключили одну з ЛЕП до Криму
Сьогодні, близько 1:15 ночі, за згодою учасників акції енергетичної та продовольчої блокади АР Крим, до електроенергії були підключені лінію ВЛ 220 кВ Каховська-Титан, від якої живляться два райони Херсонської області – Каланчацький та Чаплинський.
Про це повідомив 8 грудня в. о. голови Чаплинської районної державної адміністрації Віталій Спижов.
З моменту знеструмлення ВЛ 220 кВ Каховська-Титан два райони області забезпечувалися електроенергією за резервною схемою, яка неодноразово аварійно вимикалася, особливо протягом останнього тижня, повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.
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Включення лінії - перший крок до повернення нормальної схеми функціонування ПС Каховська, від якої залежить енергозабезпечення значної частини Херсонської та Миколаївської областей.
«Лінія ВЛ 220 кВ Каховська-Титан підключена до живлення електроенергією. Активісти акції, з якими ми постійно ведемо діалог, залишаються на місці, де стався підрив електроопор і охороняють дві інші пошкоджені ЛЕП», - зазначив Віталій Спижов.
Інформацію про підключення лінії ВЛ 220 кВ Каховська-Титан до електромережі підтвердив і керівник Херсонських магістральних електромереж компанії Укренерго Ігор Босько.