Ремонтники підключили одну з ЛЕП до Криму

Про це повідомив 8 грудня в. о. голови Чаплинської районної державної адміністрації Віталій Спижов.

З моменту знеструмлення ВЛ 220 кВ Каховська-Титан два райони області забезпечувалися електроенергією за резервною схемою, яка неодноразово аварійно вимикалася, особливо протягом останнього тижня, повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

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Включення лінії - перший крок до повернення нормальної схеми функціонування ПС Каховська, від якої залежить енергозабезпечення значної частини Херсонської та Миколаївської областей.

«Лінія ВЛ 220 кВ Каховська-Титан підключена до живлення електроенергією. Активісти акції, з якими ми постійно ведемо діалог, залишаються на місці, де стався підрив електроопор і охороняють дві інші пошкоджені ЛЕП», - зазначив Віталій Спижов.

Інформацію про підключення лінії ВЛ 220 кВ Каховська-Титан до електромережі підтвердив і керівник Херсонських магістральних електромереж компанії Укренерго Ігор Босько.