Французький гігант Total оштрафований на $3,6 мільйона за махінації на газовому ринку США
10:09, 08 грудня 2015Енергетика
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За аналогічні дії раніше була оштрафована британська BP.
Total оштрафована на $3,6 млн за маніпулювання на газовому ринку США / argumentua.com
Французький енергетичний гігант Total оштрафовано на $3,6 млн за маніпуляції на газовому ринку в США, передає Bloomberg.
За даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, американська «дочка» французької компанії, а також трейдер, які базуються в Х'юстоні, звинувачуються в спробі маніпулювати індексом місячної ціни на газ на хабах в Техасі, а також на деяких торговельних майданчиках в США.
Читайте такожРосійський "Лукойл" припиняє проект з Total в Іраку через обвал цін на нафтуРегулятор акцентує, що і надалі буде жорстко карати гравців ринку, які намагаються маніпулювати цінами.
Bloomberg нагадує, що за аналогічні дії раніше була оштрафована британська BP на суму $28 млн.
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