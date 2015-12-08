Французький гігант Total оштрафований на $3,6 мільйона за махінації на газовому ринку США

Французький енергетичний гігант Total оштрафовано на $3,6 млн за маніпуляції на газовому ринку в США, передає Bloomberg.

За даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, американська «дочка» французької компанії, а також трейдер, які базуються в Х'юстоні, звинувачуються в спробі маніпулювати індексом місячної ціни на газ на хабах в Техасі, а також на деяких торговельних майданчиках в США.

Читайте такожРосійський "Лукойл" припиняє проект з Total в Іраку через обвал цін на нафтуРегулятор акцентує, що і надалі буде жорстко карати гравців ринку, які намагаються маніпулювати цінами.

Bloomberg нагадує, що за аналогічні дії раніше була оштрафована британська BP на суму $28 млн.