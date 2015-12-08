Уряд Казахстану готується до падіння цін на нафту до $30 за барель

В уряді Казахстану обговорили, як може вплинути на формування бюджету подальше зниження цін на нафту, заявив прем'єр-міністр Казахстану Карім Масімов, передає Tengrinews.kz.

Читайте такожВенесуела лякає світ нафтою по $25 за барель"Хотів звернути увагу, що ми планували бюджет, виходячи з розрахунку на 2016 рік - 40 доларів за барель. Як раз ці 40 доларів і складають. Глава держави давав нам доручення розглядати різні сценарії, в тому числі при ціні 30 і 20. Вранці у нас було засідання бюджетної комісії, де ми прийняли рішення актуалізувати наш план макроекономічної ситуації в разі, коли ціна за барель Brent опуститься, піде в іншу цінову категорію - 30 доларів за барель. Якою буде реакція на валютному ринку, російському ринку, як в цілому складеться макроекономічна ситуація. Тому було дано доручення Міністерству фінансів, Міністерству національної економіки разом з Національним банком готувати план у разі подальшого зниження ціни на нафту, і яким чином це позначиться на нашому бюджеті", - сказав Масімов.