Окупанти не мають даних про відновлення постачання електроенергії з України в Крим

"У мене поки інформації з диспетчерського центру немає. Інформацію на цей рахунок буде коментувати федеральне міністерство енергетики", - заявив у вівторок журналістам "глава республіки" Сергій Аксьонов, повідомляє ТАСС.

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Аксьонов заявив, що "Крим сам зможе подавати електроенергію в Україну після запуску другої нитки енергомосту з Краснодарського краю".

"Я знаю, що ми збиралися подавати електроенергію в Херсон за нинішньої ситуації, після включення другої нитки", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 1:15 ночі, за згодою учасників акції енергетичної та продовольчої блокади АР Крим, до електроенергії була підключена лінія ВЛ 220 кВ Каховська-Титан, від якої живиться два райони Херсонської області – Каланчацький та Чаплинський.