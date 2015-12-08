Росія підтвердила відновлення электропостачання до окупованого Криму
Електропостачання всіх споживачів в Криму здійснюється в повному обсязі.
У Міненерго РФ підтвердили відновлення подачі електроенергії до аннексованого Криму з України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
"8 грудня о 01:37 включена в роботу ВЛ 220 кВ "Каховська-Титан-Красноперекопськ", - йдеться в повідомленні.
За даними Міненерго РФ, станом на 07:00 мск електропостачання всіх споживачів в Криму здійснювалося в повному обсязі, перетікання електроенергії з України становило 104 МВт.
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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня держкомпанія "Укренерго" підключила одну з чотирьох ЛІНІЙ в напрямку анексованого Росією Криму.
"В 0:08 8 грудня ВЛ 220 кВ "Каховська-Титан" включена під напругу. Навантаження на ВЛ станом на 08:00 ранку становить 120 МВт, встановлене граничне навантаження - 200 МВт", - йдеться в повідомленні "Укренерго".
29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська-Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак така домовленість не була досягнута.
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6 грудня голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська-Титан".