Заступник міністра енергетики Діденко подав у відставку

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Діденко подав документи на звільнення.

Про це він повідомив журналістам 8 грудня в Києві.

"Я подав документи на звільнення. Міністр задовольнив моє прохання і направив документи в Кабмін", - сказав Діденко.

На уточнююче питання журналістів стосовно причин звільнення Діденко відповів: "За власним бажанням".

Читайте такожЯценюк згадав про скандальний контракт на постачання електроенергії до Криму: вимагає покарати винних

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявляє про відсутність у контракті на поставку електроенергії до окупованого Криму згадки про "кримський федеральний округ", тому не бачить необхідності пошуку винних в укладенні цього контракту.