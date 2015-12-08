Заступник міністра енергетики Діденко подав у відставку
На уточнююче питання журналістів стосовно причин звільнення Діденко відповів: "За власним бажанням".
Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Діденко подав документи на звільнення.
Про це він повідомив журналістам 8 грудня в Києві.
"Я подав документи на звільнення. Міністр задовольнив моє прохання і направив документи в Кабмін", - сказав Діденко.
На уточнююче питання журналістів стосовно причин звільнення Діденко відповів: "За власним бажанням".
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