"Газпром" назвав ціну газу для України в першому кварталі 2016 року

Контрактна ціна російського газу для України в першому кварталі 2016 року, за оцінками "Газпрому", може скласти близько 230 доларів за тисячу кубометрів, питання про надання знижки розглядається урядом РФ окремо, повідомив журналістам заступник глави правління "Газпрому" Валерій Голубєв, передає ПРАЙМ.

"Виходячи з тієї формули контракту, яка існує, ціна в першому кварталі для України буде близько 230 доларів", - сказав Голубєв.

"Знижка - це рішення російського уряду. Я назвав умови контракту, рішення про знижку "Газпром" не приймає", - пояснив він.

Читайте такожЯценюк: Україна і ЄС повинні позбавити РФ монопольного впливу в енергетиціЯк повідомляв УНІАН, "Газпром" не має наміру давати знижку на газ Україні, газ буде продаватися за ринковими цінами. Про це заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

Середня митна вартість імпортованого в Україну газу в листопаді 2015 року склала 229,69 дол., або 5265,35 грн за тисячу кубометрів.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України очікує, що ціна російського газу для нашої країни в першому кварталі 2016 року складе 210 доларів за тисячу кубометрів. Разом з тим міністр енергетики Володимир Демчишин розповів, що розраховує на середньорічну ціну російського газу для України у 2016 році в районі 207-208 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням зниження цін на нафту.

4 грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна розраховує провести поточний опалювальний період з наявними запасами газу – без додаткових закупівель палива в Росії.