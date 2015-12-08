"Роснефть" після перемоги опозиції у Венесуелі радить працівникам вивезти сім'ї з країни

Після оголошення результатів парламентських виборів, на яких перемогу здобула опозиція (отримала 59% всіх мандатів), було дано вказівку вивезти сім'ї співробітників «Роснефти» з Венесуели, розповів РБК співробітник держкомпанії.

«Частку у венесуельських проектах компанії продавати ніхто не планує, але сім'ї співробітників на всяк випадок рекомендовано евакуювати», — уточнив він. Інший співрозмовник, знайомий з російськими проектами у Венесуелі, підтверджує, що компанія може прийняти заходи для забезпечення безпеки роботи своїх співробітників.

Новий парламент напевно захоче домогтися розірвання договору PDVSA з «Роснефтью» з розроблення важковидобувних запасів нафти, оголосивши його «операцією з примусу», припускає заступник російсько-венесуельської ділової ради, екс-депутат Держдуми Володимир Семаго.

Прес-секретар «Роснефти» Михайло Леонтьєв так відреагував на інформацію про вивезення сімей співробітників: «Не бачу предмету для коментаря». «Наші контакти з Венесуелою мають довгостроковий характер і не пов'язані з політичною кон'юнктурою, це комерційні проекти, побудовані на нашому розумінні видатної ролі Венесуели і її перспективної ресурсної бази», — додав він.

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У Венесуелі «Роснефть» бере участь у п'яти проектах з видобутку нафти — «Карабобо-2», «Хунін-6», «ПетроМонагас», «Бокерон» і «Петропериха», їх сумарні геологічні запаси оцінюються в більш ніж 20,5 млрд т.

В останні роки російська держкомпанія тільки збільшувала присутність у цих проектах. Зокрема, вона викупила частки «Сургутнафтогазу» і "ЛУКОЙЛу" в Національному нафтовому консорціумі (пакет «Роснефти» збільшився до 80%, ще 20% залишилося у «Газпром нефти»), який володіє 40% в російсько-венесуельському СП з венесуельською PDVSA — Petromiranda, розробляє родовище «Хунін-6» у Венесуелі.

До того ж у травні та листопаді 2014 року «Роснефть» і PDVSA підписали два контракти, згідно з якими венесуельська компанія поставить «Роснефти» 3,2 млн т нафти і 16,5 млн т нафтопродуктів протягом п'яти років. Передоплата за першим контрактом складе $2 млрд, умови другого не розкривалися.

Після зустрічі з керівником «Роснефти» Ігорем Сечіним в травні 2015 року президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що російська держкомпанія інвестує в нафтогазовий сектор країни $14 млрд.