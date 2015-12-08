Африканське вугілля розвантажать до середини грудня і відправлять на ТЕС

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", що експлуатує в Україні три теплові електростанції, очікує повного розвантаження судна з південноафриканським вугіллям для своїх ТЕС в середині грудня, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, балкер BULK CHINA з вугіллям в обсязі 168 тисяч тонн прибув в морпорт "Південний" 5 грудня.

"Після проведення митних процедур були розпочаті роботи з розвантаження та транспортування вугілля на Трипільську ТЕС. для повного розвантаження судна необхідно 8-9 днів", - зазначають в держкомпанії.

При цьому прес-служба порту повідомляє, що станом на 7 грудня з судна вивантажено 54 тисячі тонн вугілля. Середня швидкість вивантаження склала 35 тисяч тонн на добу. За розробленою схемою обробки судна 8 грудня балкер буде перешвартований до причалу компанії "Трансінвестсервіс" для остаточної вивантаження.

"В результаті такої комбінованої схеми вивантаження вугілля вже до кінця грудня по залізниці буде доставлено на теплоелектростанції "Центренерго", - уточнили в прес-службі порту "Південний".

Також в повідомленні "Центренерго" зазначається, що контроль якісних показників вугілля здійснює міжнародна компанія SGS, яка спеціалізується на проведенні незалежної експертизи, контролю та сертифікації.

Протягом періоду розвантаження та проведення контролю якості в порту будуть присутні представники "Центренерго", Трипільської ТЕС та Інституту вугільних енерготехнологій НАН України.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південно-африканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Прибуття наступної партії вугілля з ПАР очікується в січні 2016 року.