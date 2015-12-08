У "Газпромі" заявили, що не відмовляться від транзиту через Україну, але зведуть його до мінімуму

У "Газпрому" немає завдання повністю перекрити транзит газу через Україну після 2019 року, буде залишений мінімальний обсяг транзиту, заявив заступник голови правління компанії Валерій Голубєв, передає РИА Новости.

"Що значить обходити Україну? Ми порахували мінімальний обсяг, необхідний для транзиту через Україну... Є країни, в які з географічних причин немає іншого способу доставки газу, крім як через Україну. Якщо ми перекриємо транзит через Україну, газотранспортна система України виявиться непрацездатною", — заявив представник "Газпрому".

Відповідаючи на питання, яким буде обсяг транзиту газу через Україну після 2019 року, Голубєв сказав, що це "буде залежати від споживачів".

Як повідомляв УНІАН, група європейських компаній у вересні цього року підписала угоду з російським "Газпромом" про розширення мережі трубопроводів Nord Stream, прокладених дном Балтійського моря в обхід України.

10 країн Європейського Союзу виступили проти будівництва "Північного потоку-2".

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував європейським партнерам в рамках ведення єдиної енергетичної політики провести жорстку експертизу проекту будівництва російського газопроводу «Північний потік – 2» і заблокувати цей проект, оскільки він є антиєвропейським і антиукраїнським.

«Укртрансгаз» прогнозує за підсумками 2015 року падіння обсягів транзиту російського газу через територію України в країни Європейського Союзу на 17,7% порівняно з 2014 роком - до 51 млрд куб. м з 62 млрд куб. м.