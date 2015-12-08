Нафта продовжує дешевшати: ціна Brent вперше за сім років впала нижче $40

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в січні 2016 року впала на біржі ICE до позначки $39,82 за бар., що на 2,23% нижче рівня закриття вчорашніх торгів. В останній раз дешевше $40 за барель Brent нафта коштувала майже сім років тому – 20 лютого 2009 року, пише РБК.

Нагадаємо, що напередодні вартість бареля Brent впала відразу на 5,25%, що пояснювалося рішенням ОПЕК про збільшення формальної квоти на видобуток нафти з 30 млн бар. до 31,5 млн бар. в добу.

Зниження нафтових котирувань знову призвело до ослаблення російського рубля. В ході вечірніх торгів на Московській біржі курс долара наблизився до 70 руб., досягнувши на максимумі позначки 69,933 руб., що на 43,4 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів.

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Одночасно з цим курс євро до рубля перевалив за 76 руб. На максимумі вартість євро досягла позначки 76,18 руб., що більш ніж на 80 коп. вище за рівень закриття торгів 7 грудня.