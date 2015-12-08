Грібаускайте: "Північний потік-2" ставить під загрозу енергобезпеку всієї Європи

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте, повідомляє Delfi. За її словами, газопровід, який протежує "Газпром", буде порушувати принципи енергетичного альянсу Євросоюзу, збільшить залежність ЄС від російського газу і зробить неможливим транзит газу через Україну.

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"Це ставить під загрозу енергетичну безпеку не лише України, але й усієї Європи", - наводить президентська прес-служба слова Грібаускайте, яка у вівторок зустрілася в Шяуляї з президентом Угорщини Яношем Адером.

Як йдеться у повідомленні, проти намірів прокласти "Північний потік-2" висловлюється й Угорщина.

"Газпром" з п'ятьма європейськими компаніями у вересні підписав угоду про створення спільного підприємства New European Pipeline, яке займеться реалізацією проекту розвитку газопроводу "Північний потік-2" вартістю 10 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, уряди 10 країн Євросоюзу звернулися до Єврокомісії з листом, в якому наголошують, що будівництво "Північного потоку-2" не відповідає інтересам Євросоюзу.