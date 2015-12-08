Fitch спрогнозував ціну нафти на наступний рік

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує середню ціну нафти сорту Brent на рівні $55 за барель в 2016 році і на рівні $65 за барель у 2017 році, йдеться в повідомленні агентства, передає ТАСС.

При цьому аналітики Fitch відзначають, що падіння ціни на нафту до середини 2014 року є ключовим фактором до зниження суверенних рейтингів країн-експортерів вуглеводнів.

Зокрема, за останній рік Fitch знизило п'ять таких рейтингів у країн, чиї доходи від продажу нафти становлять значну частину бюджету. Ще у трьох таких держав - Саудівської Аравії, Нігерії та Республіки Конго - прогноз за суверенними рейтингами був змінений до "негативного" зі "стабільного".

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У листопаді ОПЕК зберегла прогноз зростання світового попиту на нафту в 2015 р. на рівні 92,86 млн барелів на добу, що на 1,5 млн барелів на добу більше, ніж у 2014 році.

Світовий попит на нафту в 2016 році, за прогнозом ОПЕК, буде вищим за рівень поточного року на 1,25 млн барелів на добу і становитиме приблизно 94,14 млн барелів на добу.