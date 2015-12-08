Дії ДФС можуть зупинити видобуток нафти в Україні й знищити "Укрнафту" - голова компанії

Державна фіскальна служба України (ДФС) направила до Кабінету міністрів листа, в якому запропонувала позбавити найбільшу вітчизняну нафтовидобувну компанію «Укрнафта» ліцензій, що призведе до зупинки видобутку нафти в Україні й повністю знищить компанію, в якій працюють понад 27 тис осіб.

Про це в ході прес-конференції заявив генеральний директор «Укрнафти» Марк Роллінс.

«Наскільки мені відомо, до Кабміну було направлено листа на анулювання ліцензій «Укрнафти». Якщо їх анулюють, видобуток нафти зупиниться, що знищить компанію. Для мене це буде трагедія, в компанії працюють 27 тис. осіб», - сказав він.

При цьому глава "Укрнафти" підкреслив, що проблеми слід вирішувати комплексно. Зокрема, НАК "Нафтогаз України" повинен погасити борги перед "Укрнафтою", а остання тоді буде спроможна погасити податкову заборгованість.

За словами Роллінса, свій план врегулювання проблеми він передав до "Нафтогазу України" й Кабміну, однак досі не отримав відповіді.

«На жаль, я не бачу зрушень у вирішенні цих історично сформованих проблем. Я очікую відповіді від держави», - підкреслив він.

"Я очікую контрпропозицій щодо боргів за газ і не можу коментувати позиції НАКу з преси", - зазначив Роллінс, додавши, що навряд чи його пропозиції схвалять у цілому. "Але я чекаю людини, який прийде й запропонує своє бачення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада наглядова рада «Укрнафти» достроково припинила повноваження членів правління компанії - Михайла Бакуненка, Михайла Гнипа, Олексія Куща і Наталії Доліної, обравши замість них трьох нових членів правління, але інформацію про них офіційно так і не було оприлюднено.

Громадянин Великої Британії Марк Роллінс був обраний новим головою правління наприкінці липня 2015 року, хоча контракт із ним підписали лише наприкінці вересня.

Попередник Роллінса, Пітер Ванхеке, неодноразово звинувачував керівництво «Нафтогазу України» в небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення «Укрнафті» 2 млрд куб м. газу або погашення боргу за нього в розмірі від 9 до 14 млрд грн.

Раніше керівництво Державної фіскальної служби повідомило про наявність боргу «Укрнафти» перед бюджетом у розмірі 9,5 млрд грн. Крім того, повідомлялося, що ДФС і «Укрнафта» підписали план розстрочення погашення податкової заборгованості.

На початку жовтня «Укрнафта» повідомила, що повністю виплатила державі дивіденди за 2014 рік.