Ціни на нафту зростають після вчорашнього різкого обвалу

Світові ціни на нафту в середу коректуються вгору після падіння напередодні на рішенні ОПЕК щодо збереження існуючої квоти на видобуток нафти, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,56% - до 40,9 долара за барель. При цьому у вівторок вона опустилася нижче 40 доларів за барель вперше з 18 лютого 2009 року. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 2,04% - до 38,28 долара за барель, пише Прайм.

ОПЕК на зустрічі в п'ятницю у Відні не прийняла рішення щодо зміни квоти на видобуток нафти, що становить 30 мільйонів барелів на день, при цьому вирішила зберегти рівень фактичного видобутку, який перевищує квоту на 1,5 мільйона барелів. Офіційно квота з 2011 року становить 30 мільйонів барелів на день, однак ОПЕК регулярно її перевищує.

"Падіння (цін на нафту - ред.) спонукається ймовірним збільшенням у поставках (сировини - ред.) після засідання ОПЕК, і поверненням Ірану на ринок після зняття санкцій", - сказав агентству Рейтер стратег HSBC Securities Сюдзі Широта.

Крім того, інвестори очікують підвищення базової ставки ФРС США в грудні. Очікування підштовхували американську валюту до зростання, що також негативно позначилося на динаміці цін сировинних товарів.

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З початку літа 2014 року до початку 2015 року ціни на нафту впали більш ніж удвічі - з 115 до 48,5 долара за барель марки Brent. Обвал цін минулого року посилило листопадове рішення країн ОПЕК зберегти квоту на видобуток. У поточному році котирування не піднімалися вище 67 доларів, а в середньому становили близько 55 доларів. В період з серпня по листопад середня ціна була набагато нижче 48 доларів за барель. При цьому прогнози на 2016 рік також залишаються песимістичними.