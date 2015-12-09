Постачальником газу до Туреччини на тлі конфлікту з РФ може стати Ізраїль

Надії на десятиріччя енергетичної самозабезпеченості та набуття значного експортного потенціалу ізраїльтяни пов'язують з ресурсами шельфу східної частини Середземного моря, де вже експлуатується газове родовище "Тамар" і готується до введення ще більше – "Левіафан", повідомляють РИА Новости.

"В даний час проводяться консультації з питання про експорт газу до Туреччини і про транзитні поставки через Туреччину, що може змінити відносини між нашими країнами", — цитує прес-служба голови уряду його виступ на засіданні економічної комісії парламенту, де обговорювався проект закону про регулювання газового сектора.

Нетаньяху заявив про зацікавленість в експорті газу в Йорданію, Грецію, Єгипет і Кіпр. Міністр енергетики Юваль Штайніц раніше не виключив можливості поставок в країни Західної Європи.

Розробкою родовищ "Тамар" і "Левіафан" займається консорціум в складі американської Noble Energy та ізраїльської Delek Group.

Партнери раніше погрожували зупинити інвестиції в ізраїльські проекти через конфлікт з місцевою антитрасовою владою, яка звинуватила їх у створенні монополії і оголосила про перегляд попередніх домовленостей. Вважається, що компромісний законопроект, який розробив і просуває через парламент Нетаньяху, більшою мірою враховує інтереси газовидобувників. На знак незгоди з позицією кабінету раніше пішов у відставку голова антимонопольного управління Давид Гіло.

"Я прихильник конкуренції, але якщо ми не приймемо цю угоду, то залишимося і без конкуренції, і без енергетичної безпеки, і без газових родовищ, і без можливості експортувати і отримувати вигоди від експорту газу. Результатом затягування ухвалення урядової програми стане падіння авторитету Ізраїлю, який і так у світовому бізнесі вважають державою з надмірним регулюванням", — сказав прем'єр парламентаріям.

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Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Президент РФ Володимир Путін 28 листопада підписав указ про введення санкцій проти Туреччини.

Росія призупинила переговори з Туреччиною про будівництво газопроводу "Турецький потік". У той же час поточні поставки російського газу під дію ембарго не підпадають і будуть здійснюватися відповідно до контракту.

У свою чергу, турецька державна компанія Botas планує оголосити тендер на будівництво трубопроводу, через який в майбутньому планується імпортувати газ з іракського Курдистану на територію Туреччини.

Очікується, що потужність газопроводу протягом трьох років використання становитиме 20 мільярдів кубометрів в рік.

Також Туреччина вирішила прискорити будівництво газопроводу з Азербайджану.