Мексика отримала страховку від падіння цін на нафту – понад $6 мільярдів

Мексика отримала близько 6,3 мільярда доларів у вигляді страховки, яку вона придбала минулого року в пулу міжнародних банків для покриття можливого падіння цін на нафту, повідомило міністерство фінансів латиноамериканської країни, повідомляє Прайм.

За умовами контракту, ціна нафти була зафіксована на рівні 76,4 долара за барель на 2015 рік. Реальна ж ціна бареля мексиканської нафти виявилася набагато меншою. За страховку Мексика заплатила 773 мільйони доларів.

Дані кошти будуть направлені на видаткову частину бюджету поточного року для покриття дефіциту, що утворився якраз у зв'язку з падінням ціни нафти. Вартість бареля мексиканської нафти в понеділок опустилася до рекордно низького з грудня 2008 року рівня нижче 30 доларів.

"Отримана цього року сума у 6,284 мільярда доларів стала найбільшою з моменту початку цієї програми (страхування)", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Раніше мексиканська влада прийняла рішення про скорочення бюджетних витрат в 2015 році в цілому на 124,3 мільярда песо на тлі падіння нафтових цін. Також були переглянуті в бік зменшення плани щоденного видобутку нафти в 2015 році з 2,4 мільйона барелів до 2,29 мільйона. Таким чином, скорочення видобутку становитиме приблизно 5%.

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Мексика є одним із найбільших світових виробників нафти з видобуванням на рівні близько 2,3 мільйона барелів на день. Тенденції останніх років призвели до скорочення видобутку, хоча 10 років тому нафтова компанія Pemex досягла рекордних 3,38 мільйона барелів виробництва в день. Зараз влада намагається переламати ситуацію і забезпечити зростання видобутку.