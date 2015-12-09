Наглядова рада "Укрнафти" затвердила структуру нового правління компанії

Наглядова рада найбільшої в Україні нафтодобувної компанії "Укрнафта" 8 грудня затвердила структуру нового правління підприємства, а також схвалила умови контрактів для трьох новопризначених топ-менеджерів, йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України", мажоритарного акціонера компанії.

Згідно з повідомленням, структуру правління "Укрнафти" затверджено в такому вигляді: голова правління і 6 членів правління, які очолять напрямки видобутку і переробки, збуту, технології та послуг, фінансів, корпоративної стратегії та розвитку, а також соціального і екологічного розвитку.

Крім того, наглядова рада затвердила умови контрактів з членами правління "Укрнафти" Іриною Євець (екс-фінансовий директор "МТС-Україна"), Крістофером Коксом (британець, працював у BG Group) і Джонатаном Хопером (британець, працював у ТНК-ВР).

Коментуючи рішення наглядової ради, голова "Укрнафти" Марк Роллінс зазначив, що формування нового складу правління компанії ще не завершилося, але до кінця року він планує подати ще трьох кандидатів.

Крім цього, за словами Роллінса, зараз йде робота над бізнес-планом "Укрнафти" на 2016 рік.

"Зараз ми працюємо над бізнес-планом "Укрнафти" на 2016 рік, який, я сподіваюся, буде завершено через кілька тижнів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Укрнафти» на проведеному 26 листопада засіданні прийняла рішення про зміну складу правління компанії. Достроково було припинено повноваження членів правління «Укрнафти» Михайла Бакуненка, Михайла Гнипа, Олексія Куща і Наталії Долиної.

Повноваження Володимира Пустоварова було вирішено достроково припинити з 22 грудня 2015 року.

22 липня 2015 року акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління підприємства громадянина Великої Британії Марка Роллінса.

Наприкінці вересня 2015 року наглядова рада «Укрнафти» затвердила і підписала контракт з Роллінсом.

Склад правління складається з семи членів, включаючи голову правління.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.