Польща і Литва запускають енергоміст, який профінансував Євросоюз

Сьогодні відбудеться перше транспортування електрики за допомогою енергетичного мосту між Польщею і Литвою, створення якого профінансував Євросоюз.

Як передає радіо Польщі, таким чином розпочнеться торгівля електрикою, між країнами Балтії й Західної Європи.

Упродовж місяця енергетичний міст між Польщею і Литвою проходив тестування. Його потужність становить 500 мегават. Передбачається, що через 4 роки потужність енергомосту збільшиться на 100%.

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Керівник Польських електроенергетичних мереж Хенрік Майхжак наголошує, що ця інвестиція зміцнить енергетичну безпеку регіону.

«Будуть такі періоди, коли в Польщі електрика буде досить дешевою як, наприклад, зараз. Завдяки цьому Польща експортуватиме електрику, а за необхідності виступатиме в ролі імпортера», - зазначив Майхжак.