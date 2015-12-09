Україна в поточному році подвоїла закупівлю вугілля з ПАР – Демчишин

Україна поточного року подвоїла закупівлю антрацитового вугілля для теплоелектростанцій, видобутого в Південно-Африканській Республіці, до 800 тисяч тонн з 400 тисяч тонн минулого року.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"В минулому році придбали 400 тисяч тонн, а в цьому вже 800 тисяч тонн", - сказав Демчишин в ході звіту про діяльність уряду.

При цьому він повідомив, що Україна в 2015 році порівняно з 2014 роком знизила закупівлі вугілля у Росії до 600 тисяч тонн до 2 мільйонів тонн, природного газу - до 6 мільярдів куб з 14 мільярдів кубометрів.

Також Демчишин повідомив про позитивні результати роботи з диверсифікації поставок ядерного палива для українських АЕС. За його словами, до 2015 року близько 40% палива для атомних станцій буде закуплено у американсько-японської компанії Westinghouse.

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Як повідомляв УНІАН, балкер BULK CHINA з вугіллям з ПАР в обсязі 168 тис. тонн прибув в морпорт "Південний" 5 грудня.

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", що експлуатує в Україні три теплові електростанції, очікує повного розвантаження судна з південноафриканським вугіллям для своїх ТЕС в середині грудня.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Прибуття наступної партії вугілля з ПАР очікується в січні 2016 рок