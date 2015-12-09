У проект бюджету-2016 закладений газ по 210-215 доларів

Проект державного бюджету на 2016 рік передбачає середньорічний показник ціни на імпортований в Україну газ на рівні 210-215 доларів за тисячу кубометрів, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Наскільки я пам'ятаю, ми в бюджеті закладаємо 210-215 доларів за тисячу кубометрів", - сказав міністр.

За його словами, в умовах збереження прогнозних цін протягом наступного року дефіцит "Нафтогазу" буде зведений до нуля.

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Як повідомляв УНІАН, "Газпром" не має наміру давати знижку на газ Україні, газ буде продаватися за ринковими цінами. Про це заявив голова Міненерго РФ Олександр Новак в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

Середня митна вартість імпортованого в Україну газу в листопаді 2015 року склала 229,69 долара, або 5265,35 гривні за тисячу кубометрів.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України очікує, що ціна російського газу для нашої країни в першому кварталі 2016 року складе 210 доларів за тисячу кубометрів. Разом з тим міністр енергетики Володимир Демчишин розповів, що розраховує на середньорічну ціну російського газу для України у 2016 році в районі 207-208 доларів за тисячу кубометрів на увазі зниження цін на нафту.