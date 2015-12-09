Міненерговугілля розраховує на відновлення поставок вугілля з зони АТО після початку електропостачання Криму

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розраховує на відновлення поставок вугілля з зони АТО після включення лінії електропередач "Каховська-Титан", що веде до Криму, повідомив журналістам міністр енергетики Володимир Демчишин після річного звіту економічного блоку уряду в Кабміні.

"Після включення лінії електропередач будуть поставки... Всі команди (для початку поставок вугілля – УНІАН) дані, але поставки на підконтрольну територію ще не почалися", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

Держкомпанія "Укренерго" 8 грудня підключила до роботи одну з чотирьох ЛІНІЙ в напрямку анексованого Росією Криму.

29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська-Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак така домовленість не була досягнута.

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6 грудня голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково поновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська-Титан".