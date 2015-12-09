Росія відновила постачання вугілля в Україну

Президент Росії Володимир Путін доручив відновити постачання вугілля з РФ в Україну, повідомляє ТАСС.

"По-перше, потрібно відновити постачання вугілля в Україну. Вони включили хоч і одну, але включили одну гілку, тому треба відновити постачання вугілля", - сказав він на нараді з членами російського уряду.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

Держкомпанія "Укренерго" 8 грудня підключила до роботи одну з чотирьох ЛІНІЙ в напрямку анексованого Росією Криму.

29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська-Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак така домовленість не була досягнута.

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6 грудня голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково поновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська-Титан".