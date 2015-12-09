Україна не гарантуватиме Росії обсяги закупівель газу - Демчишин

Україна не буде надавати Росії гарантії стосовно обсягу закупівель газу, оскільки наразі закупівля відбувається за передоплатою, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин після звіту економічного блоку уряду в Києві за результатами діяльності за рік.

"Які гарантії? Ми купуємо газ за передоплатою", - відповів він на питання журналістів.

За словами міністра, на даний момент Україна не закуповує російський газ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, яка відмовилася наприкінці листопада від закупівель російського газу, в грудні різко скоротила імпорт газу з ЄС і збільшила його відбір з підземних сховищ.

Середня митна вартість імпортованого в Україну газу в листопаді 2015 року склала 229,69 долара, або 5 265,35 гривень за тисячу кубометрів.

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4 грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна розраховує провести поточний опалювальний період з наявними запасами газу – без додаткових закупівель палива в Росії.