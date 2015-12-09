Міненерговугілля працює над новим договором про постачання електроенергії до Криму

Міністерство енергетики та вугільної промисловості працює над новим договором про постачання електроенергії до Криму і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі, повідомив журналістам міністр Володимир Демчишин після звіту економічного блоку уряду в Києві про роботу за рік.

"Договір опрацьовується, ми працюємо над цим... Там не зазначено "федеральний округ", - сказав він.

При цьому Демчишин допустив, що в договорі після слова "Крим" в дужках буде зазначено "Україна".

Читайте такожРемонтники підключили одну з ЛЕП до Криму

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Укренерго" 8 грудня підключила до роботи одну з чотирьох ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму.

29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська-Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак така домовленість не була досягнута.

Читайте такожРосія підтвердила відновлення электропостачання до окупованого Криму

6 грудня голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково поновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська-Титан".