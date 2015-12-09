Україна знизила поставки електроенергії до окупованого Криму через аварію на півострові

Україна 9 грудня знизила потужність енергопостачання по єдиній працюючій ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму до 20 МВт зі 185 МВт через аварію в енергосистемі півострова, йдеться в повідомленні "Укренерго".

"У 16:12 величина потужності, що передається по ВЛ 220 кВ "Каховська-Титан", знизилася на 165 МВт і складає в даний час 20 МВт", - йдеться в повідомленні.

"За наявною інформацією, причиною зниження навантаження стало аварійне відключення в мережі 220 кВ на тимчасово окупованій території АР Крим. Причина відключення з'ясовується", - зазначили в "Укренерго".

При цьому, згідно з повідомленням, енергопостачання споживачів Чаплинського та Каланчацького районів Херсонської області, підключених за нормальною схемою живлення від підстанції 220 кВ "Титан", здійснюється в штатному режимі.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості працює над новим договором про постачання електроенергії до Криму та розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

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29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська-Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак така домовленість не була досягнута. "Укренерго" 8 грудня підключило до роботи одну з чотирьох ЛІНІЙ в напрямку анексованого Росією Криму.